Folge 8: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Joachim von Puttkamer
12 Min.
Im PULS24 Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Joachim von Puttkamer, Historiker und Experte für Osteuropäische Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Unter anderem darüber, wie die EU und viele andere Wladimir Putin schlichtweg unterschätzt haben und wie wahrscheinlich es ist, dass er seinen Krieg noch weiter in den Osten trägt.
