Recht konkret: Unterschied zwischen Gewährleistung und GarantieJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 15: Recht konkret: Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie
5 Min.Folge vom 06.04.2026
Gewährleistung heißt, dass der Verkäufer für Mängel haftet, die bereits bei der Übergabe vorhanden waren, egal ob er sie verursacht hat oder nicht. Was die Abgrenzung zur Garantie ist, wie lange die Fristen gelten und was beim Second-Hand-Kauf zu beachten ist, klärt Larissa Rausch im Gespräch mit Rechtsanwältin Andrea Waldmann.
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