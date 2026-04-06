Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Recht konkret

Recht konkret: Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie

ORF2Staffel 1Folge 15vom 06.04.2026
Recht konkret: Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie

Recht konkret: Unterschied zwischen Gewährleistung und GarantieJetzt kostenlos streamen