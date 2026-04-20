Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Recht konkret

Recht konkret: Gebrauchtwagenkauf - was ist zu beachten?

ORF2Staffel 1Folge 16vom 20.04.2026
Recht konkret: Gebrauchtwagenkauf - was ist zu beachten?

Recht konkret: Gebrauchtwagenkauf - was ist zu beachten?Jetzt kostenlos streamen

Recht konkret

Folge 16: Recht konkret: Gebrauchtwagenkauf - was ist zu beachten?

5 Min.Folge vom 20.04.2026

Die meisten Fahrzeuge werden im Frühjahr gekauft. Auch viele gebrauchte Autos wechseln ihre Besitzer:innen und werden von privat an privat weiterverkauft. Vorgefertigte Verträge werden von allen Auto-Clubs angeboten, und man fühlt sich auf der sicheren Seite. Wenn dann kurz nach dem Kauf doch Probleme mit dem Fahrzeug auftreten, wird es kompliziert. Kann man so einfach vom Vertrag zurücktreten, macht es Sinn, vor Gericht zu ziehen? Larissa Rausch hat dazu den Konsumentenschützer von der Arbeiterkammer Steiermark, Mag. Guido Zeilinger, um seine Expertise gebeten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Recht konkret
ORF2
Recht konkret

Recht konkret

Alle 1 Staffeln und Folgen