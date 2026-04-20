Recht konkret: Gebrauchtwagenkauf - was ist zu beachten?Jetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 16: Recht konkret: Gebrauchtwagenkauf - was ist zu beachten?
5 Min.Folge vom 20.04.2026
Die meisten Fahrzeuge werden im Frühjahr gekauft. Auch viele gebrauchte Autos wechseln ihre Besitzer:innen und werden von privat an privat weiterverkauft. Vorgefertigte Verträge werden von allen Auto-Clubs angeboten, und man fühlt sich auf der sicheren Seite. Wenn dann kurz nach dem Kauf doch Probleme mit dem Fahrzeug auftreten, wird es kompliziert. Kann man so einfach vom Vertrag zurücktreten, macht es Sinn, vor Gericht zu ziehen? Larissa Rausch hat dazu den Konsumentenschützer von der Arbeiterkammer Steiermark, Mag. Guido Zeilinger, um seine Expertise gebeten.
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