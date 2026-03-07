Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 45vom 07.03.2026
25 Min.Folge vom 07.03.2026

Sasa Schwarzjirg macht Lust aufs Reisen mit ihren Besuchen in österreichischen Städten und Regionen, während sie Sehenswürdigkeiten und Kulturschätze erkundet. Gleichzeitig gibt es immer wieder Insider-Tipps, sowie Einblicke in Brauchtum und Tradition. Es werden Menschen besucht, die ihr Handwerk hochleben lassen. Eine Reise ist somit immer vollgepackt mit Wissenswertem über die Region, versteckten Plätzen, interessanten Leuten und mit guter Laune. Bildquelle: ORF/TVfriends

ORF2
