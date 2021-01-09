Ärger in der Nobel-KitaJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1872: Ärger in der Nobel-Kita
45 Min.Folge vom 09.01.2021Ab 12
Bei "Richter Alexander Hold" tritt Ingo Lenßen als Verteidiger auf. Verhandelt wird der Fall von Jennifer Decker. Sie darf als Reinigungskraft einer Luxus-Kindertagesstätte ihre fünfjährige Tochter Nadia kostenlos mit zur Arbeit bringen. Doch der Vorsitzenden des Elternbeirats, Beate Seifert, ist das ein Dorn im Auge. Mit allen Mitteln versucht sie, die Putzfrau aus der Nobel-Kita zu mobben. Wurde sie deshalb von Jennifer Decker angegriffen und schwer verletzt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1