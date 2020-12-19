Kleiner Mann, große WutJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1875: Kleiner Mann, große Wut
46 Min.Folge vom 19.12.2020Ab 12
Benjamin Glockner ist tot. Erst nach einer Erbschaft war es dem 1,47 m kleinen Mann gelungen, eine Partnerin zu finden. Ist er an eine Schwarze Witwe geraten, die ihn nur beerben wollte?
