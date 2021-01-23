Richter Alexander Hold
Folge 1886: Die Autohändlerin
45 Min.Folge vom 23.01.2021Ab 12
Die Gebrauchtwagenhändlerin Silke Stein ist immer tiefer in eine finanzielle Krise geraten. Hat sie deshalb einen Kunden erstochen und beraubt, als er einen Wagen bar bezahlen wollte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1