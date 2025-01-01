Richter Alexander Hold
Folge 1888: Die beschriebene Hand
46 Min.Ab 12
Seit Michael Kunze seine Arbeit verloren hat, muss seine Frau die Familie ernähren. Mit dem Rollenwechsel kommt er überhaupt nicht klar. Als seine Frau auch noch befördert wird und immer häufiger Überstunden machen muss, rastet Michael Kunze regelmäßig aus. Hat er in seiner Wut ihren Chef erschlagen?
