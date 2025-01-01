Richter Alexander Hold
Folge 1890: Der Räuber in der Mülltüte
43 Min.Ab 12
Kai Schmidt wollte seiner kleinen Schwester ein Smartphone schenken, damit sie sich beim Telefonieren auch sehen können. Denn seit die Kleine im Heim leben muss, vermissen sich die Geschwister sehr. Hat der 17-Jährige deshalb einen Supermarkt überfallen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1