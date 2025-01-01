Richter Alexander Hold
Folge 1891: Too much money
46 Min.Ab 12
Sabine Kübler kann ihr Glück kaum fassen, als ihr Mann drei Millionen Euro im Lotto gewinnt. Doch dann schenkt er die Hälfte des Gewinns seiner Schwester. Wurde er deshalb von seiner Frau niedergeschlagen und um die andere Hälfte beraubt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1