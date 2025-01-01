Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fass!

SAT.1Staffel 11Folge 1902
Folge 1902: Fass!

46 Min.Ab 12

Melanie Drosch soll einen Hund auf den brutalen Verbrecher gehetzt haben, der ihre Oma überfallen hatte. Die Angeklagte behauptet, der Hund hätte sich losgerissen und wäre dem jungen Mann von ganz alleine an die Kehle gesprungen. Doch ist der Verletzte überhaupt der gesuchte Räuber oder wurde ein Unschuldiger fast totgebissen?

