Richter Alexander Hold
Folge 1922: Das Kindercasting
48 Min.Ab 12
Birgit Waldt möchte unbedingt, dass ihre zwölfjährige Tochter Nicole ganz groß rauskommt. Hat sie deshalb Nicoles größte Konkurrentin Laura stundenlang eingesperrt, damit sie ein wichtiges Filmcasting verpasst?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1