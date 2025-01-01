Der Spanner von der OstwaldstraßeJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1939: Der Spanner von der Ostwaldstraße
48 Min.Ab 12
Kim Herzog wurde wochenlang von ihrem Nachbarn mit dem Fernrohr beobachtet und dadurch in Angst und Schrecken versetzt. Hat sie schließlich in ihrer Verzweiflung so lange auf ihn eingeschlagen, bis er aus dem Fenster stürzte?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1