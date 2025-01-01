Richter Alexander Hold
Folge 1951: Kind im Angebot
46 Min.Ab 12
Der 20-jährige Robert Schober und seine Freundin erwarten ein Kind. Doch das junge Glück wird getrübt, weil sich die Vermieterin immer mehr in das Leben des Paares drängt. Hat Robert sie deshalb mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1