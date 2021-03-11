Richter Alexander Hold
Folge 1958: Der Pick-Up Artist
45 Min.Folge vom 11.03.2021Ab 12
Saskia Büttner fühlte sich von ihrem Freund vernachlässigt und bandelte deshalb mit einem anderen an. Doch der Frauenaufreißer postete alles über seine neue Errungenschaft sofort im Internet. Saskias Freund hat sich daraufhin von ihr getrennt. Hat sie deshalb ihre Affäre in einen Hinterhalt gelockt, bewusstlos geschlagen und nackt liegen lassen?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1