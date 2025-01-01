Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die 13-jährige Leonie hat sich in ihrem Schülerblog regelmäßig über das schlechte Essen in der Schulkantine ausgelassen. Der Köchin wurde schließlich sogar gekündigt. Deshalb soll sie die Schülerin eine ganze Nacht lang in einen alten Schuppen eingesperrt und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst haben.

