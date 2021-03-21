Achtung SchwiegermutterJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1967: Achtung Schwiegermutter
45 Min.Folge vom 21.03.2021Ab 12
Lydia Schillmann war entsetzt als ihre Tochter hinter ihrem Rücken einen völlig Fremden heiratete. Um ihn wieder loszuwerden, soll ihm die wohlhabende Frau Kokain untergeschmuggelt und einen Drogenhund auf den Hals gehetzt haben.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1