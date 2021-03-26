Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1971vom 26.03.2021
45 Min.Folge vom 26.03.2021Ab 12

Kurz vor der Geburtstagsparty ihres kleinen Sohnes taucht bei Nastia der Gerichtsvollzieher auf und klebt überall den Kuckuck an die Möbel. Hat die verschuldete junge Mutter die Pfandsiegel widerrechtlich abgekratzt, weil sie ihren kleinen Sohn vor seinen Gästen und den anderen Eltern nicht blamieren wollte?

