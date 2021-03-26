Richter Alexander Hold
Folge 1971: Mutterherz
45 Min.Folge vom 26.03.2021Ab 12
Kurz vor der Geburtstagsparty ihres kleinen Sohnes taucht bei Nastia der Gerichtsvollzieher auf und klebt überall den Kuckuck an die Möbel. Hat die verschuldete junge Mutter die Pfandsiegel widerrechtlich abgekratzt, weil sie ihren kleinen Sohn vor seinen Gästen und den anderen Eltern nicht blamieren wollte?
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
