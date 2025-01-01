Richter Alexander Hold
Folge 1973: Der spannende Vermieter
46 Min.Ab 12
Der Vermieter Herbert Schollz hat einer hübschen Studentin die Miete stark reduziert und dafür offenbar eine Gegenleistung erwartet. Doch die neue Mieterin geht auf seine Aufdringlichkeiten nicht ein. Ist er deshalb in ihre Wohnung eingebrochen, um sich zu holen, was ihm seiner Meinung nach zustand?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1