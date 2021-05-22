Die verschwundenen TrauerkartenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1982: Die verschwundenen Trauerkarten
45 Min.Folge vom 22.05.2021Ab 12
Nancy ist 15 und kommt aus schwierigen Verhältnissen. Der bockige Teenager soll seiner Nachbarin sehr viel Geld gestohlen haben - ausgerechnet auf der Beerdigung von deren Mann.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1