Richter Alexander Hold
Folge 230: Vergiftete Gurken
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der Supermarkt Filialleiter Horst Behnke soll den Tod eines Dreijährigen verursacht haben. Der Vater des Opfers kaufte vergiftete Gurken in Horst Behnkes Geschäft. 2. Fall: Nick Fromberg hat die Schwester seiner Frau beim Klauen erwischt. Um sie zu bestrafen, soll er sie absichtlich mit einem heißem Bügeleisen schwer verletzt haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1