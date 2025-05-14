Richter Alexander Hold
Folge 233: Vergiftete Stewardess
42 Min.Ab 12
1. Fall: Die Stewardess Gisela Hermann steht vor Gericht, weil sie ihre Kollegin Marion Albrecht vor einem Flug nach Rio de Janeiro vergiftet haben soll. Beging sie die Tat, um ihre Kontrahentin im Kampf um den begehrten Flugkapitän Charles Mauser auszuschalten oder nahm Marion Albrecht zufällig eine Überdosis eines Medikaments gegen Reisekrankheit? 2. Fall: Martin Hinkel ist angeklagt, Thomas Berndt mit einer Farbkugel aus einer Hochdruck-Waffe ein Auge ausgeschossen zu haben.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1