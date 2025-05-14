Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Falsche Versprechungen

SAT.1Staffel 2Folge 264
Falsche Versprechungen

Falsche VersprechungenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 264: Falsche Versprechungen

42 Min.Ab 12

Manager Alex Pauli soll Sandy Kutscher und Juana Montez eine Karriere als Popstars versprochen haben. Stattdessen soll er sie zu lesbischen Sexspielen gezwungen haben. 2. Fall: Die Schülerin Jana Trautmann ist angeklagt, weil sie angeblich bei einer Schultheateraufführung unerwartet auf ihren Mitschüler Jonas Berger mit einem Besen eingeschlagen hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen