Richter Alexander Hold
Folge 265: Schwere Anschuldigungen
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der arbeitslose Thomas Mayer ist angeklagt, zwei Frauen vergewaltigt zu haben. Er beteuert seine Unschuld. 2. Fall: Sascha Jordan soll seine hochschwangere Freundin die Treppe hinuntergestoßen haben, so dass sie ihr Baby verlor.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1