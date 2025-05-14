Richter Alexander Hold
Folge 279: Impotenter Playboy
42 Min.Ab 12
1. Fall: Die Friseurin Elke Zeltner steht wegen übler Nachrede vor Gericht. Sie soll mehrfach öffentlich behauptet haben, dass ein durch Talkshows bekannt gewordener Playboy ein impotenter Lügner sei. 2. Fall: Der Unternehmer Heinz Goggel soll in seiner Firma die Auszubildende Julika Weigandt erpresst und zum Sex gezwungen haben. Handelt es sich um eine Rufmordkampagne oder nutzte der Unternehmer die Notlage der Auszubildenden schamlos aus?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1