SAT.1Staffel 2Folge 286
Folge 286: Mitbewohner gequält

42 Min.Ab 12

1. Fall: Jasmin Lang und Holger Seitz sollen ihren Mitbewohner fünf Tage lang an einen Stuhl gefesselt, geschlagen und gequält haben. 2. Fall: Der 21-jährige Paul Klinger sitzt auf der Anklagebank, weil er dem Lebensgefährten seiner Mutter auf der Jagd ins Bein geschossen haben soll.

SAT.1
