Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Autodiebstahl als Lektion

SAT.1Staffel 2Folge 323
Autodiebstahl als Lektion

Autodiebstahl als LektionJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 323: Autodiebstahl als Lektion

42 Min.Ab 12

1. Fall: Die Kfz-Mechanikerin Julia Streicher ist angeklagt, das wertvolle Auto ihres Nachbarn Bernd Hartmann gestohlen zu haben. Kurz zuvor hatte die junge Frau ihn mitten in der Nacht gebeten, die Alarmanlage des Wagens abzustellen. 2. Fall: Steffen Bauer ist angeklagt, seine Tochter mit Dopingmitteln in den körperlichen Zusammenbruch getrieben zu haben. War die erhoffte olympische Medaille im Siebenkampf das Motiv des Vaters oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen