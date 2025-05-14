Richter Alexander Hold
Folge 329: Restaurant angezündet
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der Kfz-Mechaniker Guido Glaser steht vor Gericht, weil er das mexikanische Restaurant von Vera Gonzalez angezündet haben soll. Am Tatort wurde seine Halskette gefunden. Welche Rolle spielt Glasers ausgefallene Tätowierung in diesem skurrilen Fall? 2. Fall: Marion Palmer soll ihre langjährige Konkurrentin Vanilla Heid auf einem Schönheitswettbewerb vorsätzlich ausgeschaltet haben, indem sie Vanillas Stöckelschuhe ansägte ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1