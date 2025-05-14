Richter Alexander Hold
Folge 330: Kokain-Schmuggel
42 Min.Ab 12
Der heutige Fall: Stefanie Roth soll in einem Stofftier Kokain von Kolumbien nach Deutschland geschmuggelt haben. Sie behauptet, ihr Mann habe ihr die Drogen untergeschoben, um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter zu bekommen.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1