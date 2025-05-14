Schwangere von Treppe gestoßenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 332: Schwangere von Treppe gestoßen
43 Min.Ab 12
1. Fall: Christian Voit soll seine schwangere Ex-Freundin die Treppe hinuntergestoßen haben, in der Hoffnung, dass sie ihr ungeborenes Kind verliert. Er behauptet, er könne nicht der Vater des Kindes sein, obwohl der Vaterschaftstest ihn eindeutig überführt. 2. Fall: Der 18-jährige Schüler Ingo Plank soll mit seinem Golf GTI absichtlich als Geisterfahrer auf die Autobahn gefahren sein. Die zweifache Mutter Svenja Thees wollte dem entgegenkommenden Auto ausweichen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1