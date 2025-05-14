Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Durchgebrannt

SAT.1Staffel 2Folge 335
Durchgebrannt

Folge 335: Durchgebrannt

42 Min.Ab 12

Ronny Martinek soll die Schülerin Natascha Zehndorf entführt haben, mit seiner Geisel nach Frankreich geflohen sein und ein Lösegeld in Millionenhöhe erpresst haben. Ist der Arbeitslose ein brutaler Geiselnehmer oder sind Natascha und Ronny in Wirklichkeit ein Liebespaar, das von zu Hause ausgerissen ist?

