SAT.1Staffel 2Folge 362
42 Min.Ab 12

1. Fall: Die 16-jährige Schülerin Michaela Seifert ist angeklagt, ihrem ehemaligen Psychotherapeuten eine Briefbombe geschickt zu haben. 2. Fall: Gudrun Fuchs ist Mitglied einer Sekte. Hat sie ihre Tochter Alisa in ein Hochzeitszimmer eingesperrt, damit der Sektenführer ihre Tochter dort vergewaltigen kann?

SAT.1
