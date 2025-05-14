Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Date zu dritt/Geizhals

SAT.1Staffel 2Folge 367
Date zu dritt/Geizhals

Richter Alexander Hold

Folge 367: Date zu dritt/Geizhals

42 Min.Ab 12

Der Student Marc Fischmann soll nach einer Dating-Show die Kandidatin Sandra Böckler vergewaltigt haben. Marc weist die Vorwürfe weit von sich, aber es gibt einen Zeugen, der ihn gesehen haben will. 2. Fall: Hat der vorbestrafte Marco Dambrowski die 16-jährige Lisa Müller entführt, um 75.000 Euro zu erpressen?

