SAT.1Staffel 3Folge 407
42 Min.Ab 12

Hat Paul Althoff das angehende Model Vanessa van Hartig nach einer Castingshow niedergeschlagen und ihr mit einem Messer das Gesicht zerschnitten, um seiner Freundin Aishe doch noch zum Sieg zu verhelfen? Oder steckt hinter dieser Attacke ein anderes Motiv?

