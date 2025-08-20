Richter Alexander Hold
Folge 404: Hund vergiftet
42 Min.Ab 12
1. Fall: Hat Meike Grüner den Pudel ihrer Freundin Sabrina Albert mit giftigem Fisch getötet? Geschah es aus Neid, weil Sabrina dank ihres Hundes als Erste eine der begehrte Fernsehrollen bekommen hat? 2. Fall: Hat Sylvia Knapp den Autoverkäufer Martin Gruber die Treppe runtergestoßen, weil sie seine Beziehung zu ihrer Tochter zerstören wollte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1