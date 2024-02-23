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Richter Alexander Hold

Der Schokoladenfabrikant

SAT.1Staffel 3Folge 401vom 23.02.2024
Der Schokoladenfabrikant

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Richter Alexander Hold

Folge 401: Der Schokoladenfabrikant

42 Min.Folge vom 23.02.2024Ab 12

Verschleppte der 18-jährige Manuel Grande seinen Vater Johannes Kirsch in den Wald? Band er den schwerreichen Unternehmer dort nackt an einen Baum, wo er von Waldameisen befallen werden sollte? Wollte Manuel Grande von seinem Vater eine Million Euro Lösegeld erpressen?

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