Richter Alexander Hold
Folge 412: Nacktfotos und Erpressung
42 Min.Ab 12
1. Fall: Hat Thomas Wechsler, Besitzer einer Casting-Agentur, Eileen Schäfer mit Alkohol gefügig gemacht, um Nacktfotos von ihr zu schießen und sie anschließend zu erpressen? 2. Fall: Der Schüler Jakob Hansen soll seinem Kumpel Ben Mertens heimlich Potenzmittel untergeschoben haben. Sollte Ben sich vor der ganzen Schule mit einer Dauererektion blamieren?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1