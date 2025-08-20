Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Staffel 3Folge 420
Folge 420: Eingesperrt im Müllcontainer

43 Min.Ab 12

1. Fall: Die Drag Queen Bernhard Kuhn alias "Melissa" ist angeklagt, ihren Konkurrenten Theo alias "Cheyenne" über Nacht gefesselt in einen Müllcontainer gesperrt zu haben. Wollte er ihn so von der Bewerbung für ein Musical abhalten? 2. Fall: Mia Petersen soll eine Lkw-Ladung Fischabfälle in das Cabrio der Friseurin Vera Blom gekippt haben. Wollte sie sich rächen, weil sie in dem Friseursalon keine Lehrstelle bekommen hat?

SAT.1
