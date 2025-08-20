Richter Alexander Hold
Folge 419: Schule in Gefahr
42 Min.Ab 12
1. Fall: Der 18-jährige Louis Goldbach wird beschuldigt, anonym bei seiner Schuldirektorin angerufen und gedroht haben, die Schule in die Luft zu sprengen. Wollte er damit die Abschlussprüfung in Mathematik verhindern? 2. Fall: Christian Staubeck soll in der Table Dance Bar von Simone Treiber einen Sprengsatz gezündet haben, wodurch das Lokal abbrannte. Stahl er aus dem Tresor die Tageseinnahmen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
