Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Nach Istanbul verkauft?

SAT.1Staffel 3Folge 406
Nach Istanbul verkauft?

Nach Istanbul verkauft?Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 406: Nach Istanbul verkauft?

43 Min.Ab 12

Der heutige Fall: Verkaufte Richard Fleischmann seine schöne Nichte Olivia Glück an seinen Schwager Fusun Demir, der ein türkisches Dampfbad in Istanbul betreibt? Wurde sie dort von den beiden gezwungen, nackte Männer zu massieren? Und warum wurde Olivia gewaltsam zurück nach Deutschland gebracht?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen