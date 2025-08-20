Richter Alexander Hold
Folge 414: Lotterie des Grauens
42 Min.Ab 12
Hat Diana Grünberg das Testament ihres schwerkranken Onkels gefälscht und ihn danach vergiftet? Ihr Halbbruder Dirk Grünberg ist davon überzeugt, dass seine Schwester eine hinterhältige Mörderin ist. Oder ist er vielleicht derjenige, der den natürlichen Tod seines Onkels nicht erwarten konnte?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1