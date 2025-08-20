Richter Alexander Hold
Folge 403: Der Nachhilfelehrer
42 Min.Ab 12
Schlug Henry Schmale seine Klassenlehrerin Kim Miller so brutal mit einer Statue nieder, dass sie an den Verletzungen starb? Musste Kim Miller büßen, weil sie den ehemaligen Schüler überraschte, als der dabei war, ihr Haus zu verwüsten?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1