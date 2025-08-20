Richter Alexander Hold
Folge 415: Exklusivberichte
42 Min.Ab 12
Hat der Boulevard-Reporter Johannes Stegmeyer einen Raubüberfall und einen Säureanschlag auf die TV-Moderatorin und Sängerin Jenna Kartes in Auftrag geben? Würde er für eine gute Story über Leichen gehen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1