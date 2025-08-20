Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Tombolaglück

SAT.1Staffel 3Folge 405
Tombolaglück

TombolaglückJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 405: Tombolaglück

42 Min.Ab 12

1. Fall: Missbrauchte der Popstar Kevin Keller nach einem Candle-Light-Dinner die 15-jährige Gabi Schulz? Lockte er die Schülerin unter einem Vorwand in seine Hotel-Suite, um sie dort zu vergewaltigen? 2. Fall: Sägte Helena Jacobi die Sprosse eines Hochsitzes an, so dass Marc von Aldenbrück in die Tiefe stürzte? Wollte sie damit seine Hochzeit verhindern?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen