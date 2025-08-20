Richter Alexander Hold
Folge 405: Tombolaglück
42 Min.Ab 12
1. Fall: Missbrauchte der Popstar Kevin Keller nach einem Candle-Light-Dinner die 15-jährige Gabi Schulz? Lockte er die Schülerin unter einem Vorwand in seine Hotel-Suite, um sie dort zu vergewaltigen? 2. Fall: Sägte Helena Jacobi die Sprosse eines Hochsitzes an, so dass Marc von Aldenbrück in die Tiefe stürzte? Wollte sie damit seine Hochzeit verhindern?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
