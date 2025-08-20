Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 432
43 Min.Ab 12

1. Fall: Elisabeth Ekert ist angeklagt, der Schauspielerin Carmen Böhme vor einem Casting heimlich ein Abführmittel verabreicht zu haben. Hat sie die Tat begangen, um ihrer eigenen Tochter zur Hauptrolle zu verhelfen? 2. Fall: Carlo Thieler soll seine schwangere Geliebte Veronika Albrecht absichtlich eine Rolltreppe runtergestoßen haben. War er wütend, weil die erfolgreiche Galeristin ihn als Samenspender benutzt hatte? Wollte er, dass sie ihr Baby verliert?

SAT.1
