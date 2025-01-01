Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der erblindete Oberarzt

SAT.1Staffel 3Folge 456
Der erblindete Oberarzt

Folge 456: Der erblindete Oberarzt

44 Min.Ab 12

Daniela Burckhard ist angeklagt, ihren Frauenarzt im Schlaf überrascht und ihm ätzende Salzsäure ins Gesicht geschüttet zu haben. Rächte sich die verzweifelte Frau, weil er ihr bei einer Unterleibsoperation die Gebärmutter entfernte und sie nie wieder Kinder bekommen kann?

