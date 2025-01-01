Richter Alexander Hold
Folge 456: Der erblindete Oberarzt
44 Min.Ab 12
Daniela Burckhard ist angeklagt, ihren Frauenarzt im Schlaf überrascht und ihm ätzende Salzsäure ins Gesicht geschüttet zu haben. Rächte sich die verzweifelte Frau, weil er ihr bei einer Unterleibsoperation die Gebärmutter entfernte und sie nie wieder Kinder bekommen kann?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1