Richter Alexander Hold
Folge 459: Der Nackte auf dem Balkon
44 Min.Ab 12
Die Musikstudentin Kerstin Meier soll den Musikproduzenten Robert Brückmann nackt auf einen Balkon gesperrt und ihm einen Slip über den Kopf gestülpt haben, weil er keinen Sex mit ihr wollte. War sie wütend, weil Robert nicht auf ihre Anmache einging und ihr keine Chance als Sängerin gab? Oder wehrte sie sich, weil er sie vergewaltigen wollte?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1