Richter Alexander Hold
Folge 511: Eine Leiche zu viel
44 Min.Ab 12
Der Häftling Dirk Münster ist angeklagt, während eines Freigangs das Haus von Hans und Franka Donnermann in die Luft gejagt zu haben. Wollte Dirk Münster sich rächen, weil seine Ex-Freundin Franka geheiratet hat und so den Nebenbuhler aus dem Weg schaffen? Oder steckt die gierige Immobilienmaklerin Diana Schenker dahinter?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1