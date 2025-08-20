Richter Alexander Hold
Folge 547: Eingebildete Mutter
44 Min.Ab 12
Sophie soll die Prostituierte ihres Mannes mit Frittierfett und Tintenfischringen im Gesicht schwer verbrannt haben. Hat sie es aus Rache getan, weil ihr Mann Lothar das knappe Geld regelmäßig bei der Prostituierten Lucy im Puff verprasst hat? Oder handelte Sophie aus Notwehr, um sich gegen einen Angriff von Lucy zu wehren?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1