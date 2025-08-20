Richter Alexander Hold
Folge 562: Der Mauerschütze
44 Min.Ab 12
Phillip wird beschuldigt, den ehemaligen DDR-Grenzsoldaten Joachim mit einer Kalaschnikow erschossen zu haben. War es ein Racheakt, weil Joachim Philipps Vater kurz vor dem Fall der Berliner Mauer erschossen hat?
